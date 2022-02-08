Антверпен, Бельгия, 8 февраля, 2022, 21:48 — ИА Регнум. Антитеррористическая операция проведена местной полицией в городе Антверпене (Бельгия), сообщает 8 февраля Associated Press. В операции участвовали порядка сотни силовиков.

Стоп-кадр оперативной съёмки ФСБ Задержанные члены террористической ячейки

В результате 13 подозреваемых в причастности к террористической деятельности взяты под стражу. По версии силовиков, задержанные — участники радикальной исламистской группировки салафитов.

Вероятно, отмечают силовики, в ближайшее время боевики не планировали устроить теракт.