Миннеаполис, США, 8 февраля, 2022, 21:57 — ИА Регнум. Полиция Миннеаполиса арестовала 17-летнего подростка в рамках расследования убийства 22-летнего афроамериканца Амира Лока сотрудником полиции, сообщает 8 февраля Reuters.

gypsyborn2013 Афроамериканец

На минувшей неделе полицейские для проведения обыска без стука зашли в квартиру Лока, который в тот момент лежал на диване. Молодой человек вскочил, увидя полицейских, которые тут же открыли огонь на поражение. Данное происшествие вызвало возмущение местных жителей, потребовавших отставки мэра.

Ранее Миннеаполис стал эпицентром беспорядков из-за смерти афроамериканца Джорджа Флойда, которого во время задержания задушил полицейский.