Архангельск, 8 февраля, 2022, 21:44 — ИА Регнум. В Архангельской области в 2022 году планируют расселить 100 тысяч квадратных метров аварийного жилья, сообщает региональное правительство.

Gov.karelia.ru Аварийный дом

«Задача, которую мы ставим перед собой на 2022 год, сопоставима с тем, что мы сделали за три предыдущих года, — сообщил зампред правительства Дмитрий Рожин. — Мы планируем за этот год расселить порядка 100 тысяч квадратных метров аварийного жилья. Будет построено 17 многоквартирных домов, а также задействованы средства на выкуп аварийных жилых помещений у собственников. А если удастся какие-то стройки ускорить, то введенных домов будет больше».

Как сообщало ИА REGNUM, в 2021 году в Архангельской области расселили более 29 тысяч квадратных метров аварийного жилья — в новые квартиры переехали более 1,6 тысяч человек.