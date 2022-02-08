Вашингтон, 9 февраля, 2022, 01:23 — ИА Регнум. США работают над довершением процесса интеграции Западных Балкан в европейские институты. Об этом заявил президент США Джо Байден 8 февраля после встречи с канцлером Германии Олафом Шольцем.

Ua.usembassy.gov Джо Байден

По словам Байдена, таким образом будет создана «цельная, свободная и мирная Европа».

До начала встречи с Шольцем Байден заявил, что Германия является одним из самих близких союзников США.

«Две страны просто работают над тем, чтобы препятствовать русской агрессии в Европе, разрешать вызовы, которые исходят от Китая и продвигать стабильность в регионе Западных Балкан», — процитировал портал «Косово онлайн» слова Байдена.

Напомним, что недавно в Приштину и Белград приезжал спецпредставитель администрации США по Западным Балканам Габриэль Эскобар. Он тогда заявил, что в Вашингтоне видят будущее всех стран Западных Балкан в Евросоюзе и что Косово и Сербия должны достичь соглашения о взаимном признании.