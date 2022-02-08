Нью-Йорк, США, , 21:38 — REGNUM Второй сезон сериала «Засланец из космоса» (Resident Alien), главную роль в котором исполняет Алан Тюьдик, стал вторым по популярности шоу телеканала SyFy с 2013 года. Об этом 8 февраля сообщает портал The Wrap.

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Первую серию продолжения «Засланца из космоса», которая вышла в эфир 26 января 2022 года, посмотрели 3,2 млн зрителей. При этом первый сезон шоу в среднем за серию собирал у экранов 2,9 млн человек. Таким образом, «Засланец из космоса» стал самым просматриваемым сериалом SyFy за восемь лет, поскольку подобные показатели за обозначенный период демонстрировал только первый сезон шоу «Вызов», каждую серию которого в среднем смотрели 3,22 млн зрителей (премьера состоялась 15 апреля 2013 года).

Напомним, в основу сериала «Засланец из космоса» лег одноимённый комикс, который издательство Dark Horse начало публиковать в 2012 году. Сюжет рассказывает о том, как инопланетянин, присланный на Землю для уничтожения человечества и подготовки планеты к вторжению, начинает сомневаться в своей миссии после знакомства с людьми.

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