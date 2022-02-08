Москва, , 21:37 — REGNUM Президент Франции копирует де Голля в своем желании выступить победителем и миротворцем. Об этом 8 февраля заявил корреспондентуИА REGNUMполитолог, кандидат политических наук, исполнительный директор мониторинговой организации CIS-EMO Станислав Бышок.

Макрон Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Буквально через несколько дней после избрания президентом Франции Макрон заявил, что вскоре представит новый план по урегулированию на Донбассе. Обещанного три года ждут, а здесь этот срок как раз и прошёл, поэтому, возможно, именно с этим планом Макрон обращается и к президенту Путину, и к президенту Зеленскому», — заявил эксперт.

По мнению политолога, Макрон копирует де Голля, благодаря которому Франция стала считаться одной из стран-победительниц во Второй мировой войне.

«Мы в России, кажется, исходим из того, что никакой войны с Украиной нет и быть не может, а Запад продолжает упорно симулировать для каких-то своих корыстных целей озабоченность возможной российской агрессией», — считает эксперт.

По мнению политолога, таким же образом некоторым на Западе кажется, что российская обеспокоенность за свою безопасность также является лишь симуляцией, и что на самом деле у России» какие-то другие планы, скорее всего враждебные и корыстные».

«Это до абсурдности зеркальная история» — заключил Бышок.

Напомним, что президент Франции провёл переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Переговоры длились более шести часов и закончились совместной пресс-конференцией двух президентов.