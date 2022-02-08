Москва, 8 февраля, 2022, 21:37 — ИА Регнум. Президент Франции копирует де Голля в своем желании выступить победителем и миротворцем. Об этом 8 февраля заявил корреспонденту ИА REGNUM политолог, кандидат политических наук, исполнительный директор мониторинговой организации CIS-EMO Станислав Бышок.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Макрон

«Буквально через несколько дней после избрания президентом Франции Макрон заявил, что вскоре представит новый план по урегулированию на Донбассе. Обещанного три года ждут, а здесь этот срок как раз и прошёл, поэтому, возможно, именно с этим планом Макрон обращается и к президенту Путину, и к президенту Зеленскому», — заявил эксперт.

По мнению политолога, Макрон копирует де Голля, благодаря которому Франция стала считаться одной из стран-победительниц во Второй мировой войне.

«Мы в России, кажется, исходим из того, что никакой войны с Украиной нет и быть не может, а Запад продолжает упорно симулировать для каких-то своих корыстных целей озабоченность возможной российской агрессией», — считает эксперт.

По мнению политолога, таким же образом некоторым на Западе кажется, что российская обеспокоенность за свою безопасность также является лишь симуляцией, и что на самом деле у России» какие-то другие планы, скорее всего, враждебные и корыстные».

«Это до абсурдности зеркальная история» — заключил Бышок.

Напомним, что президент Франции провёл переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Переговоры длились более шести часов и закончились совместной пресс-конференцией двух президентов.