Вашингтон, , 21:37 — REGNUM Министерство юстиции США отказало семьям погибших в результате двух авиакатастроф Boeing 737 MAX, которые просили выдвинуть обвинения судье и настаивали, что правительство нарушило их законные права, когда в прошлом году заключило с производителем самолетов соглашение на сумму $2,5 млрд, снимающее уголовное обвинение. Об этом 8 февраля сообщает Reuters.

Boeing-737 Ryan Dlugash

При этом департамент принес извинения, но указал, что не имеет юридических обязательств советоваться с семьями погибших по данному вопросу.

Напомним, что в 2021 году по итогам 21-месячного правительственного расследования было достигнуто соглашение.

В 2018 году в Индонезии и в 2019 году в Эфиопии произошли две авиакатастрофы Being 737 MAX, в результате чего погибли в общей сложности 346 человек.