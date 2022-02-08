Казань, , 21:28 — REGNUM Спортивный директор казанского «Рубина» Олег Яровинский опроверг информацию о том, что другие клубы ведут переговоры с «Рубином» на предмет трансфера 20-летнего флангового нападающего сборной Грузии Хвичи Кварацхелии.

Хвича Кварацхелия Анна Нэсси

«Это был более-менее осознанный интерес, но не более. В СМИ расписывалось гораздо больше, чем происходило в реальности. По Хвиче ни летом, ни зимой официальных предложений не было», — цитирует Яровинского издание Sport24.

В текущем сезоне Хвича Кварацхелия принял участие в пятнадцати турах Тинькофф Российской Премьер-лиги 2021/22, в которых отметился одним забитым мячом и двумя результативными передачами. Также нападающий получил пять желтых карточек. В составе сборной Грузии Кварацхелия забил четыре гола в шести матчах отборочного турнира к чемпионату мира 2022 года.