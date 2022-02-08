Архангельск, , 21:24 — REGNUM В 2021 году на создание новых лабораторий Северного (Арктического) федерального университета (САФУ) потратили около 100 миллионов рублей, сообщает пресс-служба вуза.

Лаборатория Region.tver.ru

«Мы закупили единственный в нашем регионе секвенатор. Это оборудование позволяет проанализировать каждую клетку на уровне ДНК. Его можно использовать для создания генетически сильных пород хвойных или лиственных деревьев, которые будут выращиваться в регионе по программе восстановления леса. Можно работать с биологическими видами, занесёнными в Красную книгу. Также можно использовать это оборудование и при анализе жизнедеятельности организма человека», — рассказала ректор САФУ Елена Кудряшова.

Как сообщало ИА REGNUM, Арктический НОЦ займется поиском новых технологий переработки оленьих шкур.