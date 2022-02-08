Москва, , 21:20 — REGNUM С поста руководителя телеканала ТНТ уходит Роман Петренко, передаёт 8 февраля ТНТ.

Увольнение mcmurryjulie

Уточняется, что Петренко при этом не уходит из холдинга «Газпром-Медиа», которому принадлежит ТНТ. Напротив, он может занять должность советника гендиректора компании.

По данным источников, Тина Канделаки станет и.о. руководителя ТНТ. Отмечается также, что, работая на ТНТ, Петренко «разработал оригинальную концепцию» шоу «Дом-2».

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