Вашингтон, 8 февраля, 2022, 21:18 — ИА Регнум. В США на 80-м году ушёл из жизни известный голливудский режиссёр и специалист по спецэффектам Дуглас Трамбалл, трижды номинированный на «Оскар» и получивший престижную награду в 2012 году за заслуги перед жанром. Об этом 8 февраля на своей facebook-странице сообщила его дочь Эми Трамбалл.

Цитата из к/ф «Бегущий по лезвию», реж. Ридли Скотт. 1982. США

Она рассказала в посте, что её отец скончался «прошлой ночью» после двухлетней борьбы с раком, смерть наступила из-за опухоли мозга и инсульта. «Он был абсолютным гением и волшебником, и его вклад в индустрию кино и спецэффектов будет жить десятилетиями», — написала Трамбалл.

https://www.facebook.com/amy.trumbull.96/posts/646540719827547

Для справки: Дуглас Трамбал участвовал в качестве специалиста по спецэффектам и изобретателя при реализации таких кинопроектов, как «Космическая одиссея 2001 года», «Бегущий по лезвию», «Близкие контакты третьей степени» и полнометражной картины «Звёздный путь» (1979). Он также снял фантастические фильмы «Молчаливый бег» (1972) и «Мозговой штурм» (1983). В декабре 2011 года имя Трамбалла было занесено в «Зал славы научной фантастики и фэнтези».