Афины , 10 февраля, 2022, 15:32 — ИА Регнум. Западные Балканы нуждаются в поддержке и помощи Греции в борьбе против злокачественного влияния третьих стран в регионе. Об этом заявил президент Черногории Мило Джуканович 8 февраля в Афинах во время переговоров с премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом.

Predsjednik.me Мило Джуканович

По мнению Джукановича, единственный путь, который обеспечит условия для развития Западных Балкан — это евроатлантическая интеграция всех стран региона.

«Черногория абсолютно уверена, что единственным путем для достижения долгосрочной стабильности и развития в регионе Западных Балкан является евроатлантическая интеграция. В регионе мы очень нуждаемся в помощи и поддержке Греции, прежде всего в контактах с партнерами в ЕС и НАТО. Мы должны решить вопрос недостаточной скорости расширения ЕС и более эффективно работать для того, чтобы защитить наш регион от злокачественного влияния третьих стран», — процитировало агентство «Танюг» слова Джукановича.

Напомним, что ранее Мило Джуканович призывал и других политиков стран Евросоюза поддержать интеграцию стран Западных Балкан в эту организацию. По его мнению, затягивание этого процесса привело к снижению энтузиазма в отношении ЕС и реформ в регионе.