Москва, , 01:15 — REGNUM Франция согласовывает свою повестку с американцами. Об этом 8 февраля заявил корреспонденту ИА REGNUM политолог, кандидат политических наук, исполнительный директор мониторинговой организации CIS-EMO Станислав Бышок.

Эммануэль Макрон и Брижит Макрон Kremlin.ru

«Франция вместе с Германией и Великобританией являются ключевыми странами-членами НАТО в Европе и одновременно ключевыми партнёрами Вашингтона», — заявил эксперт.

Германия и Франция также входят в переговорную группу по донбасскому урегулированию, в которую неоднократно предлагалось включить и США, напомнил политолог.

«Очевидно, вопросы европейской безопасности, в которые входит и украинский кризис, и недавние требования России по гарантиям со стороны США и НАТО, — один из элементов постоянного диалога Парижа и Вашингтона», — заключил Бышок.

Напомним, что в преддверии визита в Россию президента Франции Эммануэля Макрона с ним провёл телефонные переговоры президент США Джо Байден.