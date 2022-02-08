Мадрид, , 21:16 — REGNUM 36-летний центральный полузащитник мадридского «Реала» и сборной Хорватии Лука Модрич заявил, что планирует завершить карьеру в возрасте сорока лет.

Лука Модрич Fifa.com

«Не знаю, до какого года буду играть. Могу завершить карьеру в 40 лет. Мне скоро исполнится 37 лет, и я действительно чувствую себя очень хорошо. Посмотрим, что будет дальше. Хорошо чувствую себя в физическом плане. Что важно, в психологическом плане также. Я нахожусь в очень большом клубе, лучшем клубе мира», — цитирует Модрича издание ESPN.

В текущем сезоне Лука Модрич принял участие в шестнадцати турах испанской Примеры 2021/22, в которых отметился одним забитым мячом и четырьмя результативными передачами. Также хавбэк получил две желтые карточки.

Модрич выступает за «Реал» с 27 августа 2012 года после перехода из лондонского «Тоттенхэма» за 35 миллионов евро. Текущее соглашение хорватского полузащитника со «сливочными» рассчитано до 30 июня 2022 года.