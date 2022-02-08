Кабул, , 21:16 — REGNUM Пакистан объявил, что экспорт из Афганистана через пограничный пункт Аттари-Вага приостановлен в течение последних четырех дней из-за спора по поводу подписания сертификатов Ассоциации свободной торговли Южной Азии (SAFTA), передаёт 8 февраля газета «8 Собх».

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Афганистан и Пакистан являются членами соглашения о свободной торговле SAFTA наряду с Индией, Бангладеш, Бутаном, Мальдивами, Непало и Шри-Ланкой.

Индия импортирует зерно, лук, сухофрукты и свежие фрукты из Афганистана. Однако, как сообщил представитель управления сухопутных портов Индии (LPAI), за последние четыре дня из Афганистана не прибыло ни одного грузовика. Чиновник отметил, что таможня расследует дело.

По мнению экономистов, закрытие пограничного пункта может нанести серьёзный экономический удар индийским и афганским торговцам.