Архангельск, 8 февраля 2022, 21:13 — REGNUM Научно-образовательный центр «Российская Арктика: новые материалы, технологии и методы исследования», созданный на базе Северного (Арктического) федерального университета займется поиском новых технологий при переработке оленьих шкур, сообщает пресс-служба вуза.
Всего, по ее словам, НОЦ разрабатывает 10 основных направлений и порядка 80 разных проектов. Стратегические направления — восстановление леса и искусственное выращивание алмазов.
Как сообщало ИА REGNUM, создание НОЦ «Российская Арктика: новые материалы, технологии и методы исследования» было одобрено правительством РФ в декабре 2021 года.