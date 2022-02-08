Архангельск, , 21:13 — REGNUM Научно-образовательный центр «Российская Арктика: новые материалы, технологии и методы исследования», созданный на базе Северного (Арктического) федерального университета займется поиском новых технологий при переработке оленьих шкур, сообщает пресс-служба вуза.

Северные олени

«Губернатор Александр Цыбульский попросил нас заняться ещё одной важной темой — северным оленем. К сожалению, на сегодняшний день используются в основном мясо и панты. Шкуры используются, но некачественно перерабатываются — почти 90% шкур просто сжигают. Поэтому была поставлена задача исследовать технологии переработки шкур. Мы полагаем, что тема северного оленя может стать для нашего региона актуальной не только с точки зрения переработки, но в том числе и с точки зрения туризма», — сообщила ректор САФУ Елена Кудряшова.

Всего, по ее словам, НОЦ разрабатывает 10 основных направлений и порядка 80 разных проектов. Стратегические направления — восстановление леса и искусственное выращивание алмазов.

Как сообщало ИА REGNUM, создание НОЦ «Российская Арктика: новые материалы, технологии и методы исследования» было одобрено правительством РФ в декабре 2021 года.