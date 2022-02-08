Сочи, Краснодарский край, , 21:07 — REGNUM 8 февраля футбольный клуб «Сочи» на своем официальном сайте объявил о переходе 26-летнего российского флангового защитника Артема Макарчука из «Балтики». Сумма трансфера составила 115 тысяч евро.

ЗЕНИТ-СОЧИ Андрей Пронин © ИА REGNUM

В текущем сезоне Артем Макарчук принял участие в 24-х турах Футбольной Национальной Лиги 2021/22, в которых отметился одним забитым мячом, тремя результативными передачами и получил одну желтую и одну красную карточки.

За «Балтику» Макарчук выступал с 1 июля 2019 года после перехода из воронежского «Факела» на правах свободного агента. На данный момент трансферная стоимость российского футболиста, по оценкам портала transfermarkt, составляет 450 тысяч евро.

На данный момент футбольный клуб «Сочи», одержав десять побед и набрав 31 очко, занимает третье место в турнирной таблице Тинькофф Российской Премьер-лиги 2021/22. 26 февраля «Сочи» в матче девятнадцатого тура сыграет с тульским «Арсеналом».