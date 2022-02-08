Сургут, Югра, , 21:07 — REGNUM В Югре стартовала прокурорская проверка сигналов о завышении цен на экспресс‑ и ПЦР-тесты на коронавирус. Также будет проверено ценообразование на услуги тестирования в частных клиниках, сообщает «СургутИнформ-ТВ» со ссылкой на надзорное ведомство.

Исследование ПЦР-тестов Александр Погожев © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «Новые правила «Омикрона»: все новости о коронавирусе в России»

По словам фармацевтов спрос на экспресс-тесты на коронавирус в Сургуте резко возрос, и на данный момент даже под заказ их нет на складе.

«Стоимость теста варьируется от 700 рублей до 3000 рублей. Цена зависит от производителя», — сообщает представитель одной из сургутских аптек.

Ранее общественники из регионального отделения Общероссийского народного фронта (ОНФ) обратились в управление Федеральной антимонопольной службы по ХМАО с просьбой провести проверку цен ПЦР-тестов в частных лабораториях и в случае установления завышенных расценок принять меры к их снижению.

Руководитель регионального исполкома ОНФ в Югре Виктор Снисаренко сообщил, что жителям региона за тест на COVID-19 приходится порой отдавать в частных клиниках более двух тысяч рублей, тогда как по полису ОМС он стоит 800 рублей. Однако бесплатно в государственных клиниках региона тест на COVID-19 можно сдать только при наличии симптомов заболевания.