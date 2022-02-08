Москва, 9 февраля, 2022, 00:43 — ИА Регнум. Чтобы реформировать или распустить НАТО, нужно одержать над ним военную победу. Об этом 8 февраля заявил корреспонденту ИА REGNUM политолог, кандидат политических наук, исполнительный директор мониторинговой организации CIS-EMO Станислав Бышок.

Александр Горбаруков ИА REGNUM НАТО

«Большая структура реформируется, когда есть понимание, что она не работает, стагнирует», — заявил эксперт.

По мнению политолога, альянс не стагнирует, а планомерно расширяется, страны — члены альянса не воюют друг с другом — и это в Европе, вся история которой похожа на бесконечную череду малых и больших войн.

Россия, которая считалась принципиальной угрозой НАТО с момента основания альянса, по-прежнему, уже в новых реалиях, воспринимается как угроза. Когда Москва говорит о расширении НАТО на восток, то в НАТО говорят о бегстве стран Центральной и Восточной Европы на запад — от России, пояснил эксперт.

Хотя обе стороны описывают один и тот же процесс, различия восприятия очевидны, отметил политолог.

«Вы должны победить НАТО, чтобы заставить организацию самораспуститься или реформироваться. Ничего подобного пока не происходит и не прогнозируется», — заключил Бышок.

Напомним, что немецкий политолог предложил канцлеру Германии распустить военно-политический альянс НАТО.