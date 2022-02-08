Вашингтон, , 21:21 — REGNUM Американская певица Cardi B (Белкалис Марленис Альманзар) сделала приватным аккаунт дочери в Instagram после череды негативных комментариев. Соответствующую информацию 8 февраля представило издание Complex.

Карди Би (Cardi B) Скриншот с YouTube

По словам исполнительницы, ранее она не обращала внимания на различного рода комментарии в профиле дочери, однако теперь приняла решение временно закрыть страницу от посторонних пользователей. Также Cardi B пожелала авторам негативных сообщений поработать над своим поведением.

Напомним, что Cardi B создала аккаунт в Instagram для дочери Калчер в 2020 году. На текущий момент на аккаунт девочки подписаны 2,3 млн человек.

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