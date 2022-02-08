Москва, 8 февраля, 2022, 21:01 — ИА Регнум. Западные страны едины в своей позиции по отрицанию права России размещать свои войска на границе с Украиной. Об этом 8 февраля заявил корреспонденту ИА REGNUM политолог, кандидат политических наук, исполнительный директор мониторинговой организации CIS-EMO Станислав Бышок.

Steffen Prößdorf Олаф Шольц

«В конце прошлого года в западных СМИ появились сообщения о концентрации крупной группировки российских войск на украинской границе. Москва никакого внятного объяснения этой ситуации не дала. Где хотим, там и концентрируемся — это не ответ на вопрос о цели», — заявил эксперт. Политолог считает, что в западных демократиях есть консенсус по поводу того, что «самопровозглашённые республики Донбасса — это российские прокси», и концентрацию российских войск на восточной границе Украины страны Запада вполне расценивают как направленную на помощь ДНР и ЛНР в случае начала Киевом крупномасштабного наступления.

Россия мотивировала бы такие шаги, если бы они были сделаны, защитой своих граждан, по-прежнему отрицая всякие изначальные агрессивные намерения, пояснил эксперт.

«Большие события зачастую происходят вдруг, незаметно для многих. Напомню, ещё в ноябре 2013 года телеведущий и патриот Владимир Соловьёв говорил: «Не дай Бог, если Крым вернётся в Россию». И на тот момент практически любой значимый российский спикер, тем более представитель власти, отрицал бы даже гипотетическую возможность того, что станет реальностью уже в марте 2014 года» — заключил Бышок.

Напомним, что канцлер Германии Олаф Шольц сделал ряд резких заявлений о противодействии России в случае «агрессии против Украины».