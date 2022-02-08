Москва, 8 февраля, 2022, 20:57 — ИА Регнум. Правительство России утвердило концепцию законодательного регулирования оборота цифровых валют в стране. Об этом сообщает 8 февраля пресс-служба кабинета министров.

Иван Шилов ИА REGNUM Криптовалюта

Концепция предусматривает, что оборот таких финансовых активов будет регулироваться государством, при этом для всех участников профессионального рынка будут установлены жёсткие обязательства с акцентом на защиту прав рядовых инвесторов.

Инвесторы будут разделены на квалифицированных и неквалифицированных. Защита прав граждан также будет обеспечиваться за счёт требований по лицензированию криптовалютных площадок, которые будут обязаны иметь финансовые подушки безопасности по ликвидности и достаточности капитала.

Кроме того, предусматривается введение обязанности для участников рынка по информированию граждан о повышенных рисках, связанных с цифровыми валютами.

Целью регулирования оборота цифровых валют заявлена интеграция механизма их оборота в финансовую систему страны и обеспечение контроля за денежными потоками.

Ожидается, что реализация концепции позволит сформировать нормативную правовую базу, вывести из тени индустрию цифровых валют и создать возможность ведения легальной предпринимательской деятельности.

В правительстве напомнили, что в обсуждении регулирования криптовалютного рынка принимали участие Минфин, Банк России, Росфинмониторинг, ФСБ, МВД, Федеральная налоговая служба, Минэкономразвития и Генпрокуратура России.