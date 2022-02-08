Вашингтон, , 20:58 — REGNUM Производство вакцины от коронавируса временно остановила Johnson & Johnson, пишет 8 февраля The New York Times. Препарат изготавливался в Нидерландах.

Производство Жан Эффель. Сотворение Мира. Книга 1.Небо и Земля (часть шестая)

Следите за развитием событий в трансляции: «Конец эпидемии или новая волна: все новости о коронавирусе в мире»

Это произошло, отмечают источники издания, в декабре прошлого года: в городе Лейден (Нидерланды) остановил работу завод по производству вакцины.

Уточняется, что в следующем месяце производство препарата возобновят. В результате простоя в выпуске вакцины поставки Johnson & Johnson на фармрынок уменьшатся, вероятно, на несколько миллионов доз.

Читайте ранее в этом сюжете: В США рекомендовали ограничить применение вакцины Johnson & Johnson