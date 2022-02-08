Лондон, , 20:51 — REGNUM Руководство лондонского «Тоттенхэма» готово продлить контракт с 28-летним таранным форвардом сборной Англии Харри Кейном. Об этом сообщил итальянский инсайдер Фабрицио Романо в своем Twitter-аккаунте.

Харри Кейн Кирилл Венедиктов

Текущее соглашение Кейна со «шпорами» рассчитано до 30 июня 2024 года. Transfermarkt оценивает 28-летнего центрфорварда в 100 миллионов евро.

Также сообщается, что сам футболист более чем счастлив тренироваться в лондонской команде под руководством Антонио Конте.

В текущем сезоне Харри Кейн принял участие в девятнадцати турах Английской Премьер-лиги 2021/22, в которых отметился пятью забитыми мячами и двумя результативными передачами. В рамках Лиги Конференций УЕФА английский нападающий записал на свой счет 7 (6+1) очков по системе гол+пас в пяти матчах группового этапа.