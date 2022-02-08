Челябинск, , 20:47 — REGNUM Пять фирм из Челябинска не могут получить деньги за работы, выполненные в 2021 году. Они занимались благоустройством дворов по федеральной программе «Формирование современной городской среды», пишут СМИ.

Налоги

Chris Potter

По данным Накануне.Ru, их заказчиком является «Дирекция единого заказчика Калининского района». Общий размер понесённых ими расходов превысил 53,6 млн рублей, однако их до сих пор не компенсировали. Дело в том, что заказчик оказался привлечён к ответственности за налоговое правонарушение и счёт арестовали.

Отмены обеспечительных мер добиться пока не удаётся. Подрядчики собираются обратиться за помощью к бизнес-омбудсмену и организовать в Общественной палате Челябинской области круглый стол.