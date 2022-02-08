Челябинск, 8 февраля, 2022, 20:47 — ИА Регнум. Пять фирм из Челябинска не могут получить деньги за работы, выполненные в 2021 году. Они занимались благоустройством дворов по федеральной программе «Формирование современной городской среды», пишут СМИ.

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По данным Накануне.Ru, их заказчиком является «Дирекция единого заказчика Калининского района». Общий размер понесённых ими расходов превысил 53,6 млн рублей, однако их до сих пор не компенсировали. Дело в том, что заказчик оказался привлечён к ответственности за налоговое правонарушение и счёт арестовали.

Отмены обеспечительных мер добиться пока не удаётся. Подрядчики собираются обратиться за помощью к бизнес-омбудсмену и организовать в Общественной палате Челябинской области круглый стол.