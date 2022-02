Вашингтон, , 21:20 — REGNUM Рэпер Pusha T (Терренс Леварр Торнтон) представил видеоклип Diet Coke, в съёмках которого поучаствовал Канье Уэст (Йе). Выход ролика состоялся на YouTube-канале артиста 8 февраля.

Pusha T и Канье Уэст Скриншот YouTube

Отличительной особенностью клипа выступает монохромная картинка, а «местом притяжения» музыкантов становится кожаный диван. Известно, что Канье Уэст стал одним из продюсеров этой композиции.

Напомним, что в 2022 году Pusha T планирует выпустить новую пластинку. Альбом получит название It's Not Dry Yet и станет четвёртым студийным проектом музыканта.

