Милан, Италия, , 20:43 — REGNUM В ближайшие дни «Милан» объявит о подписании нового контракта с 24-летним фланговым атакующим защитником Тео Эрнандесом. Об этом 8 февраля сообщил журналист Фабрицио Романо в своем Twitter-аккаунте.

«Милан» robin bos

Тео Эрнандес выступает за «Милан» с 6 июля 2019 года после перехода из мадридского «Реала» за 21,5 миллиона евро. На данный момент трансферная стоимость французского футболиста, по оценкам портала transfermarkt, составляет 48 миллионов евро. Текущее соглашение Эрнандеса с «россонери» рассчитано до 30 июня 2024 года.

В текущем сезоне Тео Эрнандес принял участие в двадцати турах итальянской Серии А 2021/22, в которых отметился четырьмя забитыми мячами и четырьмя результативными передачами. Также защитник получил четыре желтые и две красные карточки.