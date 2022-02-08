Бишкек, 8 февраля, 2022, 20:43 — ИА Регнум. Министерство сельского хозяйства Киргизии пытается привлечь инвесторов к постройке завода по производству минеральных удобрений. Об этом заявил глава Минсельхоза Аскарбек Джаныбеков на заседании парламентского комитета по аграрной политике.

Junjiewu99 Китайские инвестиции

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По его словам, руководство ведомства возлагает надежды на российских и китайских бизнесменов.

Отвечая на вопросы депутатов, министр сообщил, что такое предприятие должно будет производить от 180 тысяч до 200 тысяч тонн продукции ежегодно.

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