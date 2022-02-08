Москва, 8 февраля 2022, 20:38 — REGNUM Если Германия решит нормализовать отношения с Россией, в Москве пойдут навстречу, заявила 8 февраля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в интервью RT. Россия будет отвечать зеркально.
Комментируя притеснения Германией RT DE, российский дипломат сказала, что, если Берлин пойдёт «по пути сохранения нынешней ситуации», из Москвы последует зеркальный ответ, добавив следующее:
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