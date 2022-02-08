Москва, 8 февраля, 2022, 20:38 — ИА Регнум. Если Германия решит нормализовать отношения с Россией, в Москве пойдут навстречу, заявила 8 февраля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в интервью RT. Россия будет отвечать зеркально.

Андрей Лавренчук ИА REGNUM Мария Захарова на V ВЭФ во Владивостоке

Комментируя притеснения Германией RT DE, российский дипломат сказала, что, если Берлин пойдёт «по пути сохранения нынешней ситуации», из Москвы последует зеркальный ответ, добавив следующее:

«Если мы увидим желание от Германии каким-то образом ситуацию нормализовать, я Вас уверяю, мы к этому готовы».