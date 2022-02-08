Атланта, США, , 21:18 — REGNUM Американский рэп-музыкант 2 Chainz (Таухид Эппс) опубликовал видео на трек Free B.G., вошедший в его недавнюю пластинку Dope Don't Sell Itself. Премьера клипа состоялась на YouTube-канале артиста 8 февраля.

2 Chainz Скриншот YouTube

В клипе исполнитель демонстрирует свой активный образ жизни с различными вечеринками. Съёмки клипа проходили в Атланте (США).

Напомним, что 4 февраля 2022 года состоялась премьера нового альбома 2 Chainz под названием Dope Don't Sell Itself. Проект включил в себя 12 композиций, часть из которых представляет собой совместные песни с популярными музыкантами.

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