Синьцзян, Китай, , 20:30 — REGNUM В китайском Синьцзян-Уйгурском автономном районе (СУАР) снижен уровень риска заражения коронавирусом в пяти последних зонах, где он раньше признавался средним, в приграничном городе Хоргос. Теперь вся территория региона относится к зонам с низким уровнем эпидемиологического риска. Об этом 8 февраля сообщает Синьхуа, особо отмечая, что в первую неделю текущего месяца в Хоргосе не зафиксировано ни одного нового случая заболевания коронавирусной инфекцией.

Сведения об этом были распространены в ходе специальной пресс-конференции, проведенной народным правительством Или-Казахского автономного округа в составе СУАР.

В настоящее время в регионе долечиваются последние семь пациентов с подтвержденным диагнозом коронавирусной инфекции.