Москва, , 21:01 — REGNUM Макрону нужна популярность перед выборами, особенно на фоне поражений в Африке и антиковидных ограничений. Об этом 8 февраля заявил ИА REGNUMкандидат исторических наук, доцент факультета международных отношений, политологии и зарубежного регионоведения РГГУВадим Трухачёв.

Макрон Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«У Макрона сейчас идёт председательство в ЕС. А в апреле его ждут выборы. На фоне непопулярности антиковидных органичений внутри Франции, и ряда поражений французской политики в Африке, ему надо предъявить хоть какие-то успехи», — заявил эксперт.

Если полномасштабная война в Донбассе не случится, Макрон непременно представит это своим избирателям как победу, заключил политолог.

Напомним, что с визитом в Россию для переговоров с президентом России прибыл президент Франции Эммануэль Макрон. После проведения переговоров, которые длились шесть часов, президент Франции отбыл на Украину.