Вашингтон, 8 февраля, 2022, 20:28 — ИА Регнум. Минэнерго США повысило свой прогноз по средней добыче нефти в стране в 2022 году на 170 тысяч баррелей — до 11,97 миллиона баррелей в сутки. Об этом сообщает 8 февраля управление энергетической информации ведомства (EIA).

Gosrf.ru Добыча нефти

Прогноз по добыче американской нефти на 2023 год повышен на 190 тысяч баррелей — до 12,6 миллиона баррелей в сутки.

В 2021 году, согласно последней оценке министерства, добыча нефти в Соединённых Штатах составила в среднем 11,2 миллиона баррелей в сутки.