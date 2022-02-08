Вашингтон, 8 февраля, 2022, 20:21 — ИА Регнум. Министерство энергетики США повысило свой прогноз по средней мировой цене на североморскую нефтяную смесь марки Brent в 2022 году с прежних $74,95 до $82,87 доллара за баррель. Об этом сообщает 8 февраля управление энергетической информации ведомства (EIA).

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Прогноз средней стоимости Brent на 2023 год также повышен — с $67,50 до $68,48 за баррель.

Таке EIA повысило свой прогноз по цене на нефть марки WTI (West Texas Intermediate) на 2022 год с $71,32 до $79,35 за баррель, на 2023 год — с $63,50 до $64,48 за баррель.