Вашингтон, 8 февраля, 2022, 20:17 — ИА Регнум. Бороться с растущим влиянием России на Ближнем Востоке необходимо США, заявил в своём выступлении в Когрессе начальник штаба Центрального командования (СЕНТКОМ) американской армии Майкл Курилла.

(сс) Navy Petty Officer. 1st Class Carlos M. Vazquez II Высшее руководства армии США

Чтобы справиться с этой тенденцией, он предложил сильнее поддерживать и развивать «прочные коалиции и партнёрские отношения» на Ближнем Востоке.

Он считает, что Центральное командование должно «оттачивать планы по сотрудничеству в сфере обороны, чтобы операции, действия, инвестиции и взаимодействие сосредоточивались на противодействии российскому влиянию».

Кроме того, американский военный указал на проблемы со стороны Китая, который также усиливает на Ближнем Востоке своё влияние.

Американцам необходимо сдерживание «военного, дипломатического, информационного и экономического влияния Китая»: нужно подкреплять обещания «операциями, действиями, инвестициями и взаимодействием».