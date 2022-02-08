Салехард, 8 февраля, 2022, 20:15 — ИА Регнум. На Ямале жительницу Шурышкарского района суд признал виновной в причинении смерти по неосторожности новорожденной дочери. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по ЯНАО.

Pixabay.com Убийство

Установлено, что в селе Мужи 23 сентября 2021 года 23-летняя местная жительница, находясь в состоянии алкогольного опьянения, положила рядом с собой новорожденную дочь и во время сна придавила её своим телом, перекрыв ребёнку дыхательные пути. Девочка скончалась.

Гражданка признана судом виновной в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»), ей назначено наказание в виде одного года ограничения свободы.