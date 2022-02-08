Кратьэх, , 20:15 — REGNUM На северо-востоке Камбоджи, в городе Кратьэх, прошла церемония открытия участка Национального шоссе №7, восстановленного с помощью Китая. В мероприятии приняли участие премьер-министр Камбоджи Хун Сен и посол КНР Ван Вэньтянь. Об этом накануне, 7 февраля, сообщает Синьхуа, отмечая, что восстановленный участок имеет протяженность в 94 км, в работах принимала участие китайская компания Shanghai Construction Group.

Флаг Камбоджи

Ван Вэньтянь в своём выступлении подчеркнул, что строительство этого шоссе в 2014 году также велось в рамках ранних проектов китайской помощи Камбодже. Дорога, имеющая высокие показатели трафика, неоднократно подвергалась ударам стихии, в первую очередь наводнений. Поэтому трассе потребовался капитальный восстановительный ремонт. Национальное шоссе №7 служит важным символом дружбы и сотрудничества между двумя странами.