Белград, 8 февраля, 2022, 21:02 — ИА Регнум. Сербия и Болгария заинтересованы в создании общего газового и энергетического рынка. Об этом заявили премьер-министры Сербии и Болгарии Анна Брнабич и Кирилл Петков 8 февраля в Белграде, во время совместной пресс-конференции по итогам переговоров.

Novreg.ru Анна Брнабич

По словам Брнабич, совместный энергетический рынок был бы выгоден для обеих сторон и обеспечил бы более высокий уровень энергетической безопасности для стран региона.

«Я вижу, что мы сможем очень быстро это сделать», — процитировал телеканал РТС слова Брнабич.

Премьер-министр Болгарии со своей стороны отметил, что София большое внимание уделяет развитию связей внутри региона как предварительному условию для экономического развития. При этом особый акцент делается на энергетическое сотрудничество, сказал Кирилл Петков.

По его словам, существует большой потенциал для создания объединенного газового рынка.

«Я верю, что нам это удастся», — заявил Петков, добавив, что это подразумевает налаживание связи и с Северной Македонией, Грецией и Румынией.

Премьер Болгарии подчеркнул, что для его страны приоритетом является газовая интерконнекция с Грецией, которая обеспечивает ей прямой доступ к сжиженному газу.

Напомним, что ранее министр энергетики Сербии Зорана Михайлович заявила о том, что 1 февраля началось строительство газового интерконнектора Сербия — Болгария. В 2023 году, когда этот газопровод заработает, Сербия, будет готова получать газ и от других поставщиков, кроме России, отметила она.