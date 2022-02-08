Вашингтон, , 20:12 — REGNUM Чистая прибыль американской фармацевтической корпорации Pfizer за 2021 год составила $21,979 млрд, увеличившись в 2,4 раза по сравнению с предыдущим годом, следует из опубликованной 8 февраля финансовой отчётности компании.

Pfizer Иван Шилов © ИА REGNUM

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Выручка Pfizer за минувший год увеличилась в два раза и составила $81,288 млрд. В том числе выручка компании от продажи вакцин составила $13,914 млрд, что в семь раз больше, чем годом ранее.

В компании ожидают, что в 2022 году её выручка от продаж вакцины от COVID-19, разработанной совместно с немецкой BioNTech, составит $32 млрд, а от препарата против коронавируса Paxlovid — около $22 млрд.