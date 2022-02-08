Москва, 8 февраля, 2022, 21:02 — ИА Регнум. Реформа НАТО была возможна в 1990-е, сейчас об этом не может быть и речи. Об этом 3 февраля заявил ИА REGNUM кандидат исторических наук, доцент факультета международных отношений, политологии и зарубежного регионоведения РГГУВадим Трухачёв.

Александр Горбаруков ИА REGNUM НАТО

«Об этом нет и речи. Реформировать НАТО можно было в 90-е годы, но от этого отказались», — заявил эксперт.

По мнению политолога, у НАТО есть ясный противник в лице России, теперь в число противников альянса включают и Китай.

«Так что никакой реформой НАТО не пахнет и близко» — заключил Трухачёв.

Напомним, что немецкий политолог Александр Рар предложил немецкому канцлеру Олафу Шольцу распустить НАТО.