Москва, , 20:06 — REGNUM Российский рэпер Feduk (Фёдор Инсаров) поделился отрывком обновлённой версии своего хита «Хлопья летят наверх». Соответствующая история появилась на странице музыканта в Instagram 8 февраля.

Feduk Скриншот YouTube

На текущий момент неизвестно, когда именно выйдет композиция, однако ожидается, что её премьера состоится в 2022 году. В прошлом рэпер неоднократно выпускал ремиксы на успешные треки.

Ранее Feduk представил новую песню под названием «Танцы на кухне». Эта песня стала первой официально выпущенной работой артиста в 2022 году.

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