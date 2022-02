Лондон, , 20:00 — REGNUM Британская рок-группа Foals поделилась в социальных сетях фрагментом новой песни, которая, судя по всему, называется 2am. Об этом 8 февраля рассказал портал The Line Of Best FIt.

Группа Foals Скриншот The Line Of Best Fit

После возвращения в ноябре 2021 года с песней Wake Me Up, Foals поделились в своем TikTok-аккаунте клипом на новую песню, которая, вероятно, называется 2am. Foals не рассказали ничего более о песне, но фронтмен Яннис Филиппакис написал в Twitter-аккаунте: «Мы расскажем все на следующей неделе. Идите и немного поспите, ребята».

https://twitter.com/foals/status/1489618766812127232

Wake Me Up стала первой композицией из нового альбома группы, который выйдет в этом году и последует за альбомом 2019 года Everything Not Saved Will Be Lost Part 1 & Part 2.

https://twitter.com/YnnsPhilippakis/status/1489709980173357056

Читайте ранее в этом сюжете: Группа Superchunk записала новый сингл с участниками R.E.M