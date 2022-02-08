Бишкек, 8 февраля, 2022, 19:57 — ИА Регнум. Из-за нехватки денег правительство Киргизии в 2020 и 2021 годах не бронировало в фонд госматрезервов горюче-смазочные материалы для проведения полевых работ. Об этом заявил председатель фонда Базарбай Мусабеков на заседании парламентского комитета по аграрной политике, передаёт «Tazabek».

Иван Шилов ИА REGNUM Киргизия

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Депутаты также поинтересовались у представителей кабинета министров, почему власти республики не разбронировали отложенное в резерв дизельное топливо и не довели его до населения.

На этот вопрос вице-премьер-министр Азиз Аалиев ответил, что из-за резкого роста цен на ГСМ во многих странах возник дефицит автомобильного топлива, в том числе в Казахстане и Узбекистане.

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