Москва, , 21:03 — REGNUM Во время информационной войны любое передвижение войск. Об этом 8 февраля заявилИА REGNUMкандидат исторических наук, доцент факультета международных отношений, политологии и зарубежного регионоведения РГГУ Вадим Трухачёв.

Канцлер Германии Олаф Шольц (сс) Steffen Prößdorf

«Нам пора привыкнуть к тому, что нынешнее время — не совсем мирное. Вовсю идёт информационная война. И любое передвижение наших войск в сторону любой границы на Западе будут считать «подготовкой к агрессии», — заявил эксперт.

Напомним, что канцлер Германии Олаф Шольц заявил о том, что России придётся «дорого заплатить» в случае агрессии в адрес Украины.