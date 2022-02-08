Москва, 8 февраля, 2022, 21:03 — ИА Регнум. Во время информационной войны любое передвижение войск будет восприниматься как агрессия. Об этом 8 февраля заявил ИА REGNUM кандидат исторических наук, доцент факультета международных отношений, политологии и зарубежного регионоведения РГГУВадим Трухачёв.

(сс) Steffen Prößdorf Канцлер Германии Олаф Шольц

«Нам пора привыкнуть к тому, что нынешнее время — не совсем мирное. Вовсю идёт информационная война. И любое передвижение наших войск в сторону любой границы на Западе будут считать «подготовкой к агрессии», — заявил эксперт.

Напомним, что канцлер Германии Олаф Шольц заявил о том, что России придётся «дорого заплатить» в случае агрессии в адрес Украины.