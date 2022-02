Нью-Йорк, США, , 19:52 — REGNUM Американская инди-рок группа Superchunk объединилась с Майком Миллсом и Франклином Бруно из рок-группы R.E.M. для своего нового сингла On the Floor, который войдет в их будущий альбом Wild Loneliness. Об этом 8 февраля сообщил портал The Line Of Best Fit.

Группа Superchunk Скриншот портала The Line Of Best Fit

Сингл On the Floor следует за песней This Night, выпущенной в январе с Оуэном Паллеттом и Трейсианн Кэмпбелл, и включает в себя бэк-вокал в исполнении Майка Миллса из R.E.M. и фортепиано Франклина Бруно.

Мак МакКоган из Superchunk рассказал о новом релизе: «Демо-версия On the Floor напомнила мне одну песню из альбома R.E.M. — Reckoning — поэтому я хотел, чтобы в ней было фортепиано, партию которого умело исполнил Франклин Бруно, а затем, к счастью, к нам присоединился Майк Миллс, который добавил свой характерный голос в гармонию».

Wild Loneliness последует за альбомом Superchunk 2018 года What a Time to Be Alive, а также будет включать прошлогодний сингл Endless Summer, записанный с участием Норманна Блейка и Рэймонда МакГинли из инди-рок группы Teenage Fanclub.

