Москва, , 19:57 — REGNUM У российского исполнителя Александра Серова родился внук. Информацию об этом опубликовало издание StarHit 8 февраля.

Александр Серов ASchekinov Alexey Victorovich

Дочь музыканта родила второго ребёнка, тем самым подарив Серову внука. В 2020 году у артиста родилась внучка Мия.

Напомним, что Александр Серов стал отцом в браке со спортсменкой Еленой Стебеневой. Супруги прожили вместе 20 лет, после чего развелись в 2010 году.

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